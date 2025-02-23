"267 дронов выпускает человек, желающий завершения войны?": Зеленский об отношении РФ к войне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ атаковала Украину 23 февраля 267 дронами, заметив, что это не признак того, что россияне хотят окончания войны.

Владимир Зеленский прокомментировал таким образом заявления американских партнеров о готовности россиян к прекращению войны в Украине. Об этом президент говорил во время пресс-конференции " Украина. Год 2025 ".

"267 дронов сегодня прилетело. Ну просто 267. "Невминяемые русские". Американские партнеры говорят, мы видим, что русские хотят завершения войны. 267 дронов выпускает человек, желающий завершения войны?" — задал риторический вопрос Зеленский.

Напомним, в ночь на 23 февраля российские оккупанты нанесли очередной удар "Шахедами", в том числе по Киеву. В результате удара в Голосеевском районе столицы загорелся пожар в частном доме в результате падения обломков. В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА в Киевской области погиб мужчина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.