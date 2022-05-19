Независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем будет жить Путин — госсекретарь США

Суверенная и независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем будет жить Путин.
Об этом в интервью телеканалу СВС заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Они (украинская армия — ред.) не только удерживают свои земли, они оттесняют россиян назад. Они выиграли битву за Киев. Сейчас проходят напряженные бои на востоке и юге Украины", – рассказал Энтони Блинкен.
Он также добавил, что российские оккупанты значительно разрушили отдельные регионы Украины — в частности, натворили бед в Буче. Кроме того, Путин пытался забрать суверенитет нашей страны, поскольку Украина, по мнению Путина, не является независимой.
"Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин", — подчеркнул госсекретарь США.
Напомним, что российские оккупанты на Донбассе начали пересматривать свои цели из-за ряда неудач.
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