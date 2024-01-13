Независимость приобретают смелые: Зеленский отметил воинов Нацгвардии, стойко защищающих украинские позиции

Президент поблагодарил всех украинских воинов, всех, кто точно знает, что независимость не бывает наградой.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые вместе со всеми силами обороны и безопасности чрезвычайно устойчиво защищают украинские позиции.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении к украинцам.

"Хочу сегодня особо отметить воинов нашей Национальной гвардии, которые вместе со всеми Силами обороны и безопасности очень смело, очень стойко защищают украинские позиции. 15-я бригада Нацгвардии — старший солдат Валерий Семенец и младший сержант Сергей Коваль, воины взвода оперативного назначения. Спасибо вам. 3-я бригада оперативного назначения – солдат Виталий Сащук, солдат Николай Нагайчук, солдат Юрий Косюта. 14-я бригада – младший сержант Владимир Олейник, старший сержант Василий Чернююк. Спасибо вам, парни! Отдельно отмечу также воинов центра спецназначения Нацгвардии "Омега", в частности парней 1-го отряда, эффективно выполняющих задачи на Авдеевском направлении, а также всех воинов 3-го отряда "Омеги", воюющих на Мелитопольском направлении, усиливая подразделения Сил обороны! Благодарю вас за уничтожение врага, парни", – сказал глава государства.

Президент поблагодарил всех украинских воинов, всех, кто точно знает, что независимость не бывает наградой.

"Независимость приобретают смелые. Спасибо всем в Украине, кто именно такой! И всем в мире, кто помогает нашему государству", – сказал Владимир Зеленский.

Обращение президента Зеленского за 13 января

Напомним, как отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, командование российской оккупационной армии не достигло тех целей, которые оно ставило в последние месяцы.

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