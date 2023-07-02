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"Нежелательные гости": Минобороны Украины обратилась к оккупантам в Крыму (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
868
Время на прочтение
1 мин
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"Нежелательные гости": Минобороны Украины обратилась к оккупантам в Крыму (видео)

В Крыму оккупантам сделали "предупреждение" / Фото: Associated Press

Минобороны предупредила оккупантов о "путешествиях".

Оккупантов во временно захваченном россиянами Крыму ждет "жаркое лето".

Видео с намеком оккупантам было опубликовано в Министерстве обороны Украины.

Как отмечается, Минобороны намекнуло оккупантам на "нежелательных гостей". На кадрах видно, как обычный курорт на захваченном армией РФ полуострове может получить неожиданный поворот для захватчиков.

"Внимание нежелательным гостям. Этим летом действуют предупреждения о путешествиях", — подчеркнули в Минобороны.

Оккупантов в Крыму ждет "жаркое лето"

Оккупантов в Крыму ждет "жаркое лето"

Напомним, что в Крыму буряты-"волонтеры" ищут деньги на корову, чтобы прокормить оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
868
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