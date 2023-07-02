"Нежелательные гости": Минобороны Украины обратилась к оккупантам в Крыму (видео)

Оккупантов во временно захваченном россиянами Крыму ждет "жаркое лето".

Видео с намеком оккупантам было опубликовано в Министерстве обороны Украины.

Как отмечается, Минобороны намекнуло оккупантам на "нежелательных гостей". На кадрах видно, как обычный курорт на захваченном армией РФ полуострове может получить неожиданный поворот для захватчиков.

"Внимание нежелательным гостям. Этим летом действуют предупреждения о путешествиях", — подчеркнули в Минобороны.

Оккупантов в Крыму ждет "жаркое лето"

Напомним, что в Крыму буряты-"волонтеры" ищут деньги на корову, чтобы прокормить оккупантов.

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