"Незначительные успехи ценой десятков тысяч жертв": в британской разведке оценили зимнее наступление РФ

Разведчики говорят, что оккупанты не достигли своих целей.

Зимнее наступление, начатое после назначения Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине, провалилось.

Об этом говорится в отчете оборонной разведки, опубликованном в Твиттере Минобороны Великобритании.

"11 января 2023 года начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине. Работа Герасимова в этой должности характеризовалась попыткой начать всеобщее зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. За 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился", — говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что на нескольких участках фронта на Донбассе российские войска добились только незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в большинстве своем растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней частичной мобилизации.

"Существует реальная возможность того, что Герасимов расширяет пределы того, как политическое руководство России будет терпеть неудачу", — отмечается в сообщении.

Напомним, в украинской разведке анонсированное зимой "большое наступление" россиян назвали "пшиком". Оккупанты оказались неспособными к этому.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Оно планируется по нескольким направлениям. О каких именно идет речь – неизвестно.

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