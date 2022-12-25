"Ни Бога, ни уважения к религии": оккупанты уничтожили единственную церковь в селе на Херсонщине

Российские оккупанты разбомбили единственную церковь в селе Киселевка Херсонской области.

Об этом министр обороны Алексей Резников написал в Твиттере.

Министр отметил, что для российских оккупантов "нет ни Бога, ни уважения к религии".

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"Единственная церковь в селе Киселевка (Херсонская область) была полностью разрушена российскими обстрелами. IV Гаагская конвенция защищает религиозные сооружения во время военных действий, но для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения к религии", — пишет глава Минобороны Украины.

Отметим, что речь идет о храме Ивана Богослова УПЦ МП.

К слову, Киселевка, что в Чернобаевской сельской громаде, долгое время находилась в "серой зоне". Село расположено в 2 км от железнодорожного разъезда Чеховичи на линии Херсон-Николаев.

Напомним, оккупанты ударили сразу по трем зданиям в поселке Степановка, близ Херсона, и устроили по церкви, больнице, школе. В местном храме священник теперь ведет службу за упокой в избитом осколками храме. Окна выбиты, потолок иссечен, но иконы и вся церковная утварь – уцелели.

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