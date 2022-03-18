Ни дня без фейка: в СБУ прокомментировали новый вброс России о "заминировании больницы в Днепре"

Ни дня без фейка: в СБУ прокомментировали новый вброс России о "заминировании больницы в Днепре"

В Службе безопасности говорят, что "реагировать на этот бред нет смысла".

Сегодня, 18 марта, в России придумали очередной фейк по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"В частности, в информационное поле сделан "вброс" о том, что СБУ якобы замировала один из корпусов городской больницы в Днепре и планирует взорвать его в то время, как над городом будет пролетать российский самолет. На самом деле реагировать на этот бред нет смысла. Такие заявления могут быть как бы объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили: "Все попытки оккупантов переложить на украинских военных ответственность за свои преступления обречены на провал. Потому что весь мир и так понимает, кто совершает зверства и убийства мирных жителей в Украине. И то, какая ответственность ждет этих российских захватчиков".

В свою очередь Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что во время очередного брифинга Министерства обороны РФ была озвучена следующая информация: "СБУ заменяла городскую больницу в Днепропетровске и планирует взорвать здание во время пролета над городом российского самолета".



"Предостерегаем! Рашисты начали активно использовать информационную тактику предварительного медийного озвучивания запланированных к атаке целей. Особенно это касается обстрелов объектов гражданской и критической инфраструктуры, классифицируемых как военные преступления и возбуждающих волну общественного осуждения в международном сообществе. Предупреждаем: именно таким образом враг пытается создать для себя "алиби" и переложить вину за совершенные военные преступления на украинских защитников. Просим жителей Днепра быть особенно осмотрительными и осторожными!", — отметили в Центре.

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