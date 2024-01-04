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Ни один боец "Азова" не вернулся во время последнего обмена: сколько их в плену РФ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Ни один боец "Азова" не вернулся во время последнего обмена: сколько их в плену РФ

Командир 12-й бригады НГУ "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") / Фото: telegraf.com.ua

По словам "Рэдиса", сотни "азовцев", защищавших Мариуполь, "забыты до сих пор в руках врага".

Во время обмена 3 января из российского плена не вернулся ни один боец 12-й бригады спецназа "Азов" НГУ, защищавший Мариуполь.

Об этом сообщил командир 12-й бригады НГУ "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Рэдис").

"0". Именно столько бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, стоявших в авангарде Сил Обороны Украины в боях за Мариуполь, вернулись сегодня из плена во время самого большого обмена с момента полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении Прокопенко за 3 января.

Он подчеркнул, что "мы искренне радуемся каждому украинскому военнослужащему, которого удалось обменять". Однако в российском плену до сих пор остаются 900 "азовцев", которые 86 суток, спасая Украину и стягивая на себя вражеские силы, сражались в окруженном оккупантами Мариуполе в бесчеловечных условиях с минимальным количеством боеприпасов, еды и медикаментов.

Сколько "азовцев" находятся в плену РФ

"Более 900 бойцов, на чьих плечах лежала оборона полумиллионного города, из которых более половины получили ранения, и к которым в плену самое жестокое отношение – забыты до сих пор в руках врага", – отметил "Рэдис".

Он напомнил, как бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" на грани человеческих возможностей совершили невозможное и выполнили приказ.

"Делает ли каждый из нас, на своем месте все, чтобы пленные азовцы, которые героически сопротивлялись, вернулись в Украину как можно быстрее?" – резюмировал командир бригады.

Напомним, 3 января произошел самый большой за время полномасштабной войны обмен военнопленными. Из российского плена вернулись 230 военных, часть из которых защищала Мариуполь и "Азовсталь".

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Дата публикации
Просмотры
4600
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