"Ни один бункер не защитит": Резников пригрозил российским военным преступникам наказанием

Никакая "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе над РФ, которая цинично уничтожает инфраструктуру и терроризирует мирных людей.

Российские военные преступники будут наказаны за свои действия в Украине и от наказания их не защитят даже самые глубокие бункеры.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Президент Зеленский в зоне боевых действий. Вот как выглядят мужество и самоотверженность. Ни одна "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе. Ни один бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит российских военных преступников от наказания" – написал глава Минобороны Украины.

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Резников также добавил к своему сообщению два фото, которые доказывают существенное отличие между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. В частности, 14 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в недавно деоккупированный Изюм на Харьковщине, где украинский глава общался и фотографировался с военными, принял участие в торжественном поднятии государственного флага над городским советом.

Путин же общается с разными чиновниками на расстоянии нескольких метров, а со своими армейцами, которых отправляет воевать в Украину и убивать людей, не общается вообще.

President @ZelenskyyUa находится в войне зоны. Это what courage and dedication looks like.

Нет «поздней атмосферы» из West будет запустить Russian on their way to Victory. No bunker, however deep it is, будет protect ruské war criminals from punishment. pic.twitter.com/pxlgpu9PgY — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 14, 2022

Напомним, ранее Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

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