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"Ни один бункер не защитит": Резников пригрозил российским военным преступникам наказанием

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"Ни один бункер не защитит": Резников пригрозил российским военным преступникам наказанием

Фото: Офис президента Украины

Никакая "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе над РФ, которая цинично уничтожает инфраструктуру и терроризирует мирных людей.

Российские военные преступники будут наказаны за свои действия в Украине и от наказания их не защитят даже самые глубокие бункеры.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Президент Зеленский в зоне боевых действий. Вот как выглядят мужество и самоотверженность. Ни одна "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе. Ни один бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит российских военных преступников от наказания" – написал глава Минобороны Украины.

Резников также добавил к своему сообщению два фото, которые доказывают существенное отличие между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. В частности, 14 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в недавно деоккупированный Изюм на Харьковщине, где украинский глава общался и фотографировался с военными, принял участие в торжественном поднятии государственного флага над городским советом.

Путин же общается с разными чиновниками на расстоянии нескольких метров, а со своими армейцами, которых отправляет воевать в Украину и убивать людей, не общается вообще.

Напомним, ранее Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

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