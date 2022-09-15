"Ни один бункер не защитит": Резников пригрозил российским военным преступникам наказанием

Никакая "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе над РФ, которая цинично уничтожает инфраструктуру и терроризирует мирных людей.
Российские военные преступники будут наказаны за свои действия в Украине и от наказания их не защитят даже самые глубокие бункеры.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
"Президент Зеленский в зоне боевых действий. Вот как выглядят мужество и самоотверженность. Ни одна "глубокая обеспокоенность" Запада не остановит украинцев на пути к победе. Ни один бункер, каким бы глубоким он ни был, не защитит российских военных преступников от наказания" – написал глава Минобороны Украины.
Резников также добавил к своему сообщению два фото, которые доказывают существенное отличие между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. В частности, 14 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в недавно деоккупированный Изюм на Харьковщине, где украинский глава общался и фотографировался с военными, принял участие в торжественном поднятии государственного флага над городским советом.
Путин же общается с разными чиновниками на расстоянии нескольких метров, а со своими армейцами, которых отправляет воевать в Украину и убивать людей, не общается вообще.
President @ZelenskyyUa находится в войне зоны. Это what courage and dedication looks like.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 14, 2022
Нет «поздней атмосферы» из West будет запустить Russian on their way to Victory. No bunker, however deep it is, будет protect ruské war criminals from punishment. pic.twitter.com/pxlgpu9PgY
Напомним, ранее Резников объяснил, почему контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
Читайте также:
- Прошел "лучше, чем ожидалось", однако это не победа: Резников о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области
- Победа Украины стала еще ближе: Резников подвел итоги "Рамштайна-5" и сообщил приятные новости
- Будут садиться и договариваться с миром: Резников рассказал, какой будет постпутинская Россия