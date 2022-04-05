"Ни один глава ОВА никуда не побежал": Зеленский рассказал о кадровой политике в регионах во время войны

"Ни один глава ОВА никуда не побежал": Зеленский рассказал о кадровой политике в регионах во время войны

Зеленский заметил, что главы ОВА и мэры – мощные люди.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кадровой политике в регионах во время войны. Глава государства высоко оценил работу местного руководства, заметив, что ни один глава ОВА никуда не сбежал, несмотря на нападение РФ.

Об этом украинский лидер сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

"Ни один глава ОВА никуда не побежал. И, честно говоря, я не считаю, что это у нас был такой кадровый подход и что мы молодцы, но так получилось, что все эти люди — они мощные. Мэры — особенно Харьков, Одесса не ожидаемо для общества. То, что они сильные менеджеры и были как раз в мирное время. И харьковский мэр, до того работавший заместителем господина Кернеса. Но то, что он станет таким проукраинским, не хочу его обидеть, все счастливы", — высказался Зеленский.

По его словам, власти многое сделали, чтобы председатели ОВА объединились с мэрами и некоторыми правоохранителями.

"Мы все над этим работали звонками, криками... Но мы можем гордиться этим. Некоторые мэры удивили не положительно, выглядящих крепкими как раз мужчинами, высокими, мощными, а получилось как получилось. И третья часть руководителей, которых мы с вами и не знали, районных советов, общин — самые мощные, на мой взгляд. Это очень сильные люди", — сказал президент.

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В то же время он отметил, что, к сожалению, Украина потеряла некоторых людей из местного руководства из-за пыток и убийства оккупантами.

"После войны мы сядем на уровне регионов будем рассказывать, сколько звонков с такими людьми, сколько всего прошло, как они обманывали врага. Важно, что все эти люди, которых выбрало население – были флагами. Даже в тех городах, где поднимали украинские флаги с являлись такие люди-флаги. Это важно", — подчеркнул Зеленский.

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