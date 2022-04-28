"Ни один из подонков не уйдет от ответственности": Зеленский сообщил об объявленных подозрениях российским оккупантам за их зверства

"Ни один из подонков не уйдет от ответственности": Зеленский сообщил об объявленных подозрениях российским оккупантам за их зверства

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что объявлены подозрения в совершении преступлений первым десяти российским военным из 64-й мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ. Они совершили преступления против украинцев в Буче Киевской области.

Зеленский подчеркнул, что ни один из оккупантов не уйдет от ответственности за преступления, совершенные на войне против Украины.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 28 апреля.

"Продолжается расследование преступлений российских военных, совершенных против наших людей. Позиция Украины абсолютно четкая – каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать", – сказал президент.

Он отметил, что первые десять российских военных из 64-й мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, совершивших преступления против людей в Буче, получили статус подозреваемых.

"Известны их фамилии. Установлено, что они делали. Мы знаем о них и их действиях все детали. И каждого найдем. Как найдем и всех других российских изуверов, которые убивали, пытали украинцев. Которые издевались над нашими людьми. Которые уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Ни один из этих подонков не уйдет от ответственности", — подчеркнул Зеленский.

"Впрочем, некоторые из них все же могут не дожить до суда и справедливого наказания. Но только по одной причине. Эту российскую бригаду перебросили на Харьковщину. Там они получат возмездие от наших военных", — добавил президент.

Напомним, 28 апреля ПАСЕ приняла резолюцию с предложением срочно создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.

Прокурор Руслан Кравченко рассказал о расследовании преступлений российских оккупантов в Буче

Читайте также: