Ни один из поджигателей авто ВСУ не получил обещанного вознаграждения – полиция

Полиция Киева уверяет, что ситуация с поджогами авто ВСУ под контролем, несмотря на частные случаи.

Ни один из тех, кто поджигал автомобили военнослужащих ВСУ, не получил всех денег, обещанных российскими заказчиками.

Об этом рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко в эфире телемарафона.

Он заверил, что ситуация в этом направлении находится под контролем. Такие случаи бывают, но нет большого роста их количества. По его словам, они эффективно противодействуют этому, привлекая все возможные ресурсы полиции и СБУ.

Шумейко сообщил, что преступления поджогов авто военных совершают разные группы, и только в двух случаях палиями были женщины. Мотив всех злоумышленников – легкие деньги, обещанные им через соцсети от 600 до нескольких тысяч долларов.

"Потом враг начинает шантажировать тех, кто согласился, тем, что передаст данные о них правоохранительным органам Украины… И стоит говорить каждому: в этой категории преступлений других мер, кроме содержания под стражей, не избирается. Каждый, кто его совершил, должен понимать, что к нему будет применена только эта мера пресечения", – подчеркнул он.

Начальник полиции подчеркнул, что россияне привлекают к преступлениям украинскую молодежь. Он призвал родителей и педагогов говорить с детьми, объясняя им, что враг беспринцип и использует их в преступной деятельности. Чем больше об этом говорить, тем меньше детей будет подвергаться воздействию.

Напомним, на Хмельнитчине задержан лидер банды поджигателей автомобилей ТЦК.

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