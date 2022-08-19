Ни один убийца не скроется: Зеленский обратился к жителям городов, подвергающихся постоянным обстрелам от РФ

Президент подчеркнул, что Украина обязательно восстановит все, что террористы пытаются оставить в руинах.

Президент Украины Владимир Зеленский обратиться к жителям всех украинских городов, которые подвергаются постоянным жестоким обстрелам от российской армии.

"Харьков и Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области... Все, кто переживает этот постоянный ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и осуществляет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется", — подчеркнул президент в вечернем обращении 19 августа.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно восстановит все, что террористы пытаются оставить в руинах.

"Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится", — резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что если шантаж со стороны России радиацией продолжится, то это лето может войти в историю как одно из самых трагических.

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