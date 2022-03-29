"Ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны" — Арестович о погибших украинских военных

Арестович объяснил позицию Украины не называть количество потерь среди наших военных.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему украинские власти не раскрывают потери ВСУ.
Об этом он рассказал в интервью BBC.
"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны... Потому что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий", — заявил он.
Он также в очередной раз подчеркнул, что Россия в разы занижает статистические данные о потерях своих военнослужащих в войне против Украины.
"Врать и мы можем. Мы только в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Нужно было сообщить, что первые погибшие уже есть — 46 человек погибли. А дальше — это военная тайна", — добавил советник главы ОП.
По его словам, потери Украины обязательно раскроют по окончании войны.
Напомним, Арестович объяснил, почему российская армия не сможет осаждать Чернигов.
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