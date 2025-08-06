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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Ни одна европейская страна не смогла бы мобилизовать столько, сколько уже мобилизовала Украина - командующий ДШВ

Новый командующий ДШВ рассказал, почему мобилизация — ключ к украинскому сопротивлению, и как готовят новых военных.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол / © Марина ШевченкоВести

Новый командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что масштаб мобилизации в Украине является беспрецедентным для европейских стран.

Об этом он сказал в интервью изданию "Телеграф”.

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