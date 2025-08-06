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Ни одна европейская страна не смогла бы мобилизовать столько, сколько уже мобилизовала Украина - командующий ДШВ
Новый командующий ДШВ рассказал, почему мобилизация — ключ к украинскому сопротивлению, и как готовят новых военных.
Новый командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что масштаб мобилизации в Украине является беспрецедентным для европейских стран.
Об этом он сказал в интервью изданию "Телеграф”.