"Ни одна из бригад не укомплектована полностью": Жорин раскритиковал создание новых подразделений

Жорин считает, что не стоит создавать новые бригады, имея не укомплектованные полностью старые.

Экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин подверг критике подход военного командования к пополнению бригад ВСУ.

Об этом он написал в Telegram.

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Жорин считает, что не стоит создавать новые бригады, имея не укомплектованные полностью старые.

По его данным, по состоянию на сегодняшний день ни одна из участвующих в боевых действиях бригад не укомплектована полностью.

"Ситуация, конечно, разная, зависит и от внутреннего менеджмента подразделений. В общем, людей понемногу набирают, и качество личного состава в последнее время сильно страдает.

Мы создаем новые бригады, для которых нужно искать вооружение, людей, готовить долго. У которых нет офицеров – не только с боевым, вообще с каким-то опытом. И которые, к сожалению, в большинстве своем не оправдывают возложенных на них ожиданий. То есть все равно не могут эффективно выполнить боевые задачи", – говорит заместитель командира 3-й ОШБр.

Он отмечает, что с другой стороны сейчас есть много боевых бригад с большим боевым путем, опытными офицерами, постоянной структурой и коллективом.

"Почему бы не доукомплектовать именно их в первую очередь?", – спрашивает Жорин.

Ранее журналистка Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что 72 бригаде после выхода из Угледара дадут отдохнуть.

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