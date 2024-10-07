"Ни одна из бригад не укомплектована полностью": Жорин раскритиковал создание новых подразделений

Жорин считает, что не стоит создавать новые бригады, имея не укомплектованные полностью старые.
Экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин подверг критике подход военного командования к пополнению бригад ВСУ.
Об этом он написал в Telegram.
Жорин считает, что не стоит создавать новые бригады, имея не укомплектованные полностью старые.
По его данным, по состоянию на сегодняшний день ни одна из участвующих в боевых действиях бригад не укомплектована полностью.
"Ситуация, конечно, разная, зависит и от внутреннего менеджмента подразделений. В общем, людей понемногу набирают, и качество личного состава в последнее время сильно страдает.
Мы создаем новые бригады, для которых нужно искать вооружение, людей, готовить долго. У которых нет офицеров – не только с боевым, вообще с каким-то опытом. И которые, к сожалению, в большинстве своем не оправдывают возложенных на них ожиданий. То есть все равно не могут эффективно выполнить боевые задачи", – говорит заместитель командира 3-й ОШБр.
Он отмечает, что с другой стороны сейчас есть много боевых бригад с большим боевым путем, опытными офицерами, постоянной структурой и коллективом.
"Почему бы не доукомплектовать именно их в первую очередь?", – спрашивает Жорин.
Ранее журналистка Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что 72 бригаде после выхода из Угледара дадут отдохнуть.
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