"Не закрыли двери переговоров": спецпредставитель Китая о том, возможен ли диалог между Украиной и РФ

Спецпредставитель Китая после визита в Москву сделал заявление о войне в Украине.

Ни Украина, ни Россия сегодня "не закрыли двери переговоров".

Такое мнение высказал спецпредставитель Китая Ли Хуэй после поездки в Москву, передает CNN.

Он отметил, что стороны "не совсем лишены консенсуса".

"Кризис в Украине сейчас может столкнуться со многими трудностями для сторон, чтобы сесть за стол и договориться. Россия никогда не выступала против мирных переговоров", — сказал он.

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Более того, по его словам "Украинская сторона также сказала, что она дорожит и стремится к миру, и я чувствую, что обе стороны не закрыли двери для мирных переговоров", — добавил Хуэй.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление по поводу войны в Украине. В частности, он призвал Украину начать мирные переговоры с Россией по прекращению огня.

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