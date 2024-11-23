Ни одна из стран Запада не имеет достаточного количества ракет, чтобы сбивать российские КАБы — Залужный

Ракеты для Patriot дорогие и производить их в больших количествах сложно.

Во время войны на истощение, которую ведет Россия против Украины, военная помощь стран Запада может оказаться недостаточной.

Об этом заявил во время своего общения с журналистами "УП" посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

В качестве примера он привел возможности Запада поддерживать Украину в противодействии российским КАБам, которыми государство-агрессор постоянно атакует позиции Сил обороны и украинские города.

“В октябре и сентябре передний край [обороны] получил примерно 4,5 тысячи управляемых авиационных бомб... Есть ли сегодня в европейской стране или в той же Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам Patriot, чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Я что-то сомневаюсь”, — заметил Залужный.

По его словам, эти ракеты дороги и производить их в больших количествах сложно.

В то же время Залужный отметил, что КАБ имеет вес боевой части 500 килограмм, а вес боевой части ракеты "Искандер" — 480 килограмм.

"Поэтому по этой военной составляющей можно сказать, что, по-видимому, они [страны Запада] не готовы", — подытожил генерал.

Напомним, посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что, когда РФ привлекла к участию в боевых действиях против Украины военных КНДР, фактически началась Третья мировая война.

Залужный прокомментировал мирный план Украины: помощи партнеров недостаточно

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