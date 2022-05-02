"Ни одна страна Альянса не имеет такого войска": Данилов заявил о месте Украины в НАТО и последствиях войны для Венгрии

"Ни одна страна Альянса не имеет такого войска": Данилов заявил о месте Украины в НАТО и последствиях войны для Венгрии

Нужно ли Украине стоять в дверях Альянса?

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, стоит ли Украине настаивать на вступлении в НАТО.

2 мая во время телемарафона Данилов сказал, что своими действиями в течение двух месяцев Украина доказала право на место в Альянсе.

"Нам не нужно стоять ни в каких приобретенниках, или вблизи каких-то дверей. Своими действиями в течение двух месяцев мы доказали, что нас должны взять в НАТО. Потому что такого войска, преданности, таких действий, предпринимаемых нашими военными, нет ни у одной страны. Ни одна страна Альянса не имеет такого войска, что имеем у нас», — заявил Данилов.

Что касается времени присоединения Украины к НАТО, Данилов сказал, что, к большому сожалению, в последнее время не все страны отвечают принципам развития этого института.

"Например, Венгрия, заявляющая свое сотрудничество с РФ и предупреждающая заранее Путиным о нападении на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она почему-то считала, что может забрать часть территории. Этого не будет никогда. Победа будет за нами. А эта страна, которая себя так вела... увидим, какие последствия будут для этой страны по итогам войны", — заявил Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ. Во время разговора тот поинтересовался, на какие жертвы готов глава страны, чтобы сохранить украинскую независимость. В свою очередь, Зеленский отметил, что не был готов жертвовать даже одной жизнью.

Напомним, Зеленский ответил на упреки РФ о том, что государство-оккупантка якобы воюет с Западом и НАТО.

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