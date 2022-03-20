"Ни одного доллара, франка или евро - российской военной машине": Зеленский рассказал о своих призывах к швейцарцам

"Ни одного доллара, франка или евро - российской военной машине": Зеленский рассказал о своих призывах к швейцарцам

Президент считает, что виновные в войне против Украины не должны наслаждаться жизнью в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в своем сегодняшнем обращении к народу Швейцарии он призвал предпринять еще несколько шагов в поддержку Украины и лишить финансирования российскую военную промышленность.

Об этом он говорил во время своего обращения в ночь на 20 марта.

По его словам, Швейцария является "особым государством", которое никого "не расталкивает локтями" на международной арене, но его мнение считают важным все.

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“Швейцария поддержала санкции против России, примененные Европейским Союзом. Это значит очень многое для российской государственной машины. Для людей, привыкших, что власть – это деньги. А значит, это банки. Следовательно, Швейцария и другие страны, которые помогают сохранить капитал. Я благодарен Президенту и народу Швейцарии и их государству за то, что они искренни в поддержке нашей борьбы за жизнь и свободу", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, он призвал швейцарцев сделать еще несколько шагов.

“Чтобы все швейцарские компании, еще не покинувшие российский рынок, сделали это немедленно. Чтобы не отдавали ни одного доллара, франка или евро российской военной машине на убийства наших людей. Чтобы все виновные в войне против нашего государства не могли наслаждаться жизнью в Швейцарии, недвижимостью в Швейцарии, банками в Швейцарии", – перечислил президент.