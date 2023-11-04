Ни разу не воевали подавляющим количеством: мобилизация в Украине едва покрывает потери – Дыкый

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дыкый рассказал, что Украине не хватает людей на фронте, а текущая мобилизация едва покрывает потери на фронте.

Об этом он сказал в интервью Radio NV.

Дыкый подчеркнул, что технологическое преимущество Украины не столь велико, чтобы только им компенсировать разницу в численности войск.

"Когда я общаюсь, например, с минометчиками, и мне ребята говорят: нам наконец-то довезли столько, сколько еще не было за эту войну (боеприпасов — ред.), и мы разносим орковский опорник, а зайти на него некому, потому что пехота кончилась. …И, к сожалению, подобные вещи я слышу, мягко говоря, это не какой-нибудь один случай, который меня сильно удивил", — рассказал он.

Экс-командир роты батальона Айдар также заявил, что текущая мобилизация в Украине едва покрывает наши потери на войне.

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"Нам нужна именно мощная волна мобилизации, чтобы хотя бы один раз, впервые за войну, создать численное превосходство над врагами… Мы еще ни разу не воевали подавляющей количеством, мы все время воюем в меньшинстве", — пояснил он.

Евгений Дыкый объяснил, что, хотя в Украине мобилизовано около миллиона человек – 800 тысяч ВСУ и 200 тысяч других вооруженных формирований, на самом деле непосредственно на фронте находятся значительно меньше 400 тысяч оккупантов, которых там сконцентрировала Россия.

"400 тысяч — это самое количество орков в четырех оккупированных областях, и все. Это реально воюющая армия на фронте и ее ближайший тыл, в пределах десятков километров. В те 400 тысяч не входит вся их логистика, все их штабы, все их тыловое обеспечение. Кстати, не входит ни один их раненый, потому что их сразу вывозят и они дальше в эту цифру не включаются.… А у нас миллион – это все, это и воюющая армия на фронте, и вся северная граница, где приходится держать немало войск, и сотни тысяч раненых бойцов, которые лечатся, но не снимаются со штатки, потому что после лечения должны вернуться в свою часть. Все военные госпитали, тыловая логистика, все склады и даже военкоматы — вот это все наш миллион. Это совсем не тоже, что миллион на фронте", — резюмировал Евгений Дыкый.

Напомним, Залужный анонсировал усиление мобилизации – какие категории могут начать забирать на фронт и какого возраста.

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