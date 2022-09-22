"Ни шагу назад": после объявленной в РФ мобилизации военкоматы будут следить, чтобы будущие рекруты не сбежали

В ряде регионов России военные комиссары запретили покидать пределы региона тем, кто подлежит мобилизации.

После объявленной в президентом РФ Владимиром Путиным "частичной мобилизации" военные комиссары в некоторых регионах запрещают выезжать из областей находящимся в запасе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, военные комиссары Татарстана, Дагестана, Самарской и Тверской областей подписали приказы о мобилизации: они запрещают покидать регион находящимся в запасе военнообязанным, даже если они не получили повестку.

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Также губернаторы Севастополя и Петербурга объявили о создании военных комиссий по мобилизации местных жителей.

Ранее стало известно, что в Курской области РФ подлежащим мобилизации запретили выезжать из региона.

Напомним, что 21 сентября во время своего обращения российский президент Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ. После соответствующего президентского указа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на войну в Украине будет призвано 300 тысяч новобранцев.

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