"Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила": Зеленский назвал цель украинского правительства: Зеленский назвал цель правительства

По словам главы государства, победа Украины над Россией важна не только справедливости.

После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессорка должно быть наказано за терроризм.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в обращении 8 августа.

"Только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего восторженного и его международно-правовая ответственность за агрессию являются предохранителями против любой новой войны", — добавил он.

Зеленский напомнил о последствиях русской войны против Грузии.

"Многие разговоры о предпосылках той войны, о ее последствиях. О том, как отказ предоставить Украине и Грузии в прошлом году План действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства. Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое. Поэтому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать», – отметил Зеленский.

По его словам, украинские дипломаты трудятся над усилением международно-правовой ответственности РФ.

"Защищая наше государство, мы автоматически защищаем всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террористка", — добавил Зеленский.

Он также отметил, что наибольший вклад сейчас вносят наши военные.

"Все украинские герои, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину", – отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский резко осудил возможное проведение референдумов на оккупированных территориях. Он подчеркнул, что если это произойдет, то о переговорах между Россией и Украиной можно забыть.

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