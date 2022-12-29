"Ни у кого спрашивать не будем": Данилов ответил, могут ли ВСУ оказаться на территории России для защиты Украины

Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о новых движениях в российском тоталитарном режиме, которые могут спровоцировать конец РФ, а также заявил, что украинская армия будет на территории России, если это потребует защиты Украины

Об этом он сказал в интервью Kyiv Post.

"Конец России будет обязательно. Этот конец они творят самостоятельно, это их решения. Они на сегодняшний день уничтожают свою страну. Россия в том виде и пределах, в которых есть сейчас, существовать не будет после того, как они приняли решение воевать с Украиной ", – отметил Данилов.

Он также ответил, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины.

"Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы будем считать необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин отмечал, что нет никаких признаков, что глава Кремля Владимир Путин изменил свою цель по отношению к Украине.

В то же время, министр экономики Германии Роберт Габек говорит, что Россия и Владимир Путин стали путь к поражению в войне против Украины.

Так же и в США считают, что РФ потерпела поражение уже сегодня и Москве пришлось изменить первоочередную цель, которую ей, очевидно, уже не добиться.

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