"Ни ушей от экипажа, ни танка, ни БК": под Авдеевкой аэроразведка ВСУ выследила вражеский танк (видео)

Под Авдеевкой, близ города Красногоровка, бойцы украинской аэроразведки выследили выдвигавшийся на огневую позицию танк россиян.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Вражеский танк выдвигался на огневую позицию и, по словам Бутусова, "был по уши нашпигован боекомплектом".

"В результате – ни ушей от экипажа, ни танка, ни БК. Постарались операторы FPV-дронов подразделения Strike Drones Company", – сообщил журналист.

Напомним, украинские бойцы также сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении. В ВСУ сообщили, что враг до сих пор не понял, что нечего летать в украинском небе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.