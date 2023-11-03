"Ни ВСУ, ни оккупанты не могут продвинуться вперед": разведка Британии оценила ситуацию на фронте

Пока на фронте ситуация сложилась так, что ни Силы обороны Украины, ни российские захватчики не могут прорвать линию фронта из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии столкновения.

Об этом говорится в ежедневном обзоре разведки Великобритании.

Как отмечают британские аналитики, на юге страны украинское наступление остается относительно статическим между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций России.

Тем временем в районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на мощную украинскую оборону.

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"Главным фактором этого, скорее всего, стало относительное ослабление тактической авиации. Обе стороны держат надежную противовоздушную оборону, что не позволяет боевым самолетам обеспечить эффективную воздушную поддержку штурмовых действий", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, затрудняют проведение наступательных операций географические масштабы конфликта.

"Обеим сторонам трудно собрать не ударные силы, способные совершить прорыв, поскольку большая часть мобилизованных войск необходима для удержания линии столкновения протяженностью 1200 км", — добавили в Минобороны Британии.

Что известно о ситуации на фронте

Добавим, что в начале октября Россия начала массированный штурм Авдеевки – де-факто пригород оккупированного Донецка.

Российские войска планируют захватить Авдеевский коксохимический завод и это их новая цель на фоне отсутствия успехов на фронте.

Российская армия понесла потери в войне против Украины в течение 2 ноября. Так, ВСУ ликвидировали и ранили 850 оккупантов.

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