"Ничего еще не кончилось": террорист Гиркин заявил, что не верит в договоренности с Пригожиным

Гиркин возмущается, что вагнеровцы сбили шесть вертолетов и не будут за это наказаны.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя действия Пригожина, передумавшего захватывать Москву, заявил, что не верит ни в какие переговоры с главой ЧВК "Вагнер".

Об этом Гиркин написал в телеграмме.

"Не верю ни в какие "договоренности". Надеюсь ошибиться. Как единственный вариант — Пригожину объяснили, что прямо прямо сейчас в мокрое место лично его разорят. И это не факт", — написал Стрелков.

Гиркин возмущается, что вагнеровцы сбили шесть вертолетов и самолет, но не будут за это наказаны.

"Шесть сбитых боевых вертолетов (в том числе два самых ценных вертолета РЭБ, вообще не вооруженных) и один самолет РЭР (с экипажем) — за это "амнистия", да... Надеюсь — хотя бы на этом примере наша армия (и именно воздушно -космические силы) навсегда запомнят "создателя марша справедливости". Но, думаю, ничего еще не кончилось", — пишет террорист.

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот.

Белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

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