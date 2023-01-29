"Ничего хорошего в этом нет": экс-командир "Азова" – о последствиях отступления из Соледара

По мнению Жорина, в утрате Соледа "ничего хорошего нет", но и критической ситуации тоже не возникло.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, как потеря Соледара повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

Об этом он сказал в интервью "NV".

"Никакой критической ситуации в этом действительно нет. Безусловно, это плохо, враг стал на шаг ближе к попыткам тактического охвата Бахмута. Но это существенно на ситуацию не повлияло. Но, безусловно, ничего хорошего в этом нет", — пояснил украинский защитник.

По его информации, логистика с Бахмутом работает. Обеспечение подразделений и эвакуацию проводить можно.

"Местные могут заезжать и уезжать. То есть город все равно контролируемый", – сказал экскомандир "Азова".

Напомним, 25 января в ВСУ подтвердили, что украинская армия вышла из Соледара. В ВСУ заверили, что отошли на заранее подготовку позиции, выстроили оборону и систему поражения.

Военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский назвал это решение "осознанным".

В Генштабе заверили, что Бахмут остается под контролем ВСУ. Военный аналитик Игорь Левченко рассказал, могут ли ВСУ отступить из Бахмута вслед за Соледаром.

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