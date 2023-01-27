"Ничего не исключено": у Байдена обсуждают возможность предоставления Украине истребителей F-16

В Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине"

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность поставки Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает MSNBC.

Отмечается, что советник президента США по безопасности Джон Файнер подчеркнул, что в США "ничего не исключают".

"Мы очень тщательно это обсудим", – отметил он.

Файнер подчеркнул, что Вашингтон будет оказывать помощь Украине исходя из потребностей украинцев. Речь идет о том, что возможны поставки "любых конкретных систем вооружений Украине".

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Минобороны США ранее подтвердило, что "точно никого не собираются снимать с повестки".

Как стало известно вчера, 26 января США и европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине. Прогнозируемо, что дебаты будут еще сложнее, чем вокруг танков.

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