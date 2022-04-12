"Ничего не обсуждайте в пабликах": Ким рассказал, как оккупанты черпают информацию о новых целях в Украине

"Ничего не обсуждайте в пабликах": Ким рассказал, как оккупанты черпают информацию о новых целях в Украине

Ким призвал украинцев ничего не обсуждать в Сети.

Оккупанты сейчас активно "вбрасывают" разные провокационные сообщения в Сеть, чтобы вызвать реакцию общества, из которого они и черпают информацию для дальнейших атак. Поэтому украинцев призывают меньше писать и обсуждать события в Сети.

Об этом заявил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким в видеообращении 12 апреля.

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"Разгоняют в Сети какие-то наши координаты, наших военных, войск, куча точек. Как это работает? Сбросили, а дальше смотрят, как люди в Сети обсуждают: "Да, нет. Там никого нет", "Да я в магазин хожу, какие там военные" и снимают информацию. Это первое", — сказал он.

Ким также отметил, что уже прошла критическая точка, и люди устали от потока информации. Соответственно, граждане начинают читать информацию не из официальных источников.

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"То есть мы читаем орковские паблики, окры читают наши. То есть этим военные пользуются. Они присылают нам, чтобы мы были заняты, а те читают. Ну те глубже вникают, что они здесь мудаки и захватчики и понимают своим мозгом", — отметил Ким.

В конце глава Николаевской ОВА добавил: "Еще сейчас в городе будут проходить работы по безопасности. Не надо это обсуждать. Это мы для нас делаем, не для них. Они сейчас могут черпать информацию из наших сообществ, что мы обсуждаем. Поэтому, берегите спокойствие, не нужно ничего обсуждать, мы двигаемся по плану".

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