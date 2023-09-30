"Ничего нет, пулеметы гнилые": оккупанты под Клищиевкой пожаловались из-за преимущества ВСУ и Leopard – видео

Российские оккупанты из полка 1307, части 78567, которые находятся возле Клищиевки на Бахмутском направлении, записали видео и пожаловались на отсутствие у них оружия и преимущество Вооруженных сил Украины.

В обращении захватчики рассказывают, что прибыли сюда 19 сентября и получили приказ взять посадку, а затем отправиться в жилой массив в Клещиевке.

"Чтобы вы понимали, в Клищеевке, со стороны озера. работаю два Леопарда, зона полностью простреливается, в центре стоит 100 человек. Нас выдвигается 10 человек на всю эту орту. Ничего нету, пулеметы гнилые. Нам обещали артподдержку, нам обещали эвакуацию. Нам сказали, что все будет хорошо", — жалуются захватчики.

Россияне также пригрозили распространить это видео в Сети.

"Но если вдруг наша команда не вернется, если вдруг что-то с нами плохое произойдет – это видео сразу вылетает в Интернет. Мы просим общественность, чтобы подняли этот вопрос, как подготавливают мобилизованных, контрактников. Есть "ахматовцы", есть спецназовцы, есть "вагнера", – говорит россиянин.

Учитывая, что видео появилось, с оккупантами все же что-то случилось.

Напомним, в ГУР обещают "принять меры" из-за поставок иранских ракет в Россию.

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