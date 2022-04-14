"Ничего нового": в Литве отреагировали на кремлевские угрозы из-за расширения НАТО

В Литве подчеркнули, что Калининградский эксклав России на берегу Балтийского моря окружен с двух сторон членами НАТО.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала ядерные угрозы Москвы на возможное расширение НАТО. По её словам, Кремль не сказал "ничего нового".
Об этом сообщает Reuters.
"В том, чем Россия угрожает, нет ничего нового. Калининград – очень милитаризованная зона, уже много лет, и расположена она в Балтийском регионе", – отметила Шимоните.
Она подчеркнула, что Калининградский эксклав России на берегу Балтийского моря окружен с двух сторон членами НАТО, а именно Литвой и Польшей.
Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, в свою очередь, также заявил, что даже несмотря на текущую ситуацию по безопасности, Россия и так держит оружие в 100 км от границы с Литвой. Поэтому эти угрозы выглядят "странно".
"Ядерное оружие всегда хранилось в Калининграде... Международное сообщество, страны региона прекрасно об этом знают... Они используют его как угрозу", — добавил министр.
Напомним, Медведев пригрозил Швеции и Финляндии последствиями вступления в НАТО. В случае вступления в России станет больше официально зарегистрированных противников, говорит Медведев.
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