"Ничего нового": в Литве отреагировали на кремлевские угрозы из-за расширения НАТО

"Ничего нового": в Литве отреагировали на кремлевские угрозы из-за расширения НАТО

В Литве подчеркнули, что Калининградский эксклав России на берегу Балтийского моря окружен с двух сторон членами НАТО.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала ядерные угрозы Москвы на возможное расширение НАТО. По её словам, Кремль не сказал "ничего нового".

Об этом сообщает Reuters.

Также читайте Зеленский "поспорил" с президентом Литвы относительно гарантий безопасности и членства в НАТО

"В том, чем Россия угрожает, нет ничего нового. Калининград – очень милитаризованная зона, уже много лет, и расположена она в Балтийском регионе", – отметила Шимоните.

Она подчеркнула, что Калининградский эксклав России на берегу Балтийского моря окружен с двух сторон членами НАТО, а именно Литвой и Польшей.

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, в свою очередь, также заявил, что даже несмотря на текущую ситуацию по безопасности, Россия и так держит оружие в 100 км от границы с Литвой. Поэтому эти угрозы выглядят "странно".

"Ядерное оружие всегда хранилось в Калининграде... Международное сообщество, страны региона прекрасно об этом знают... Они используют его как угрозу", — добавил министр.

Напомним, Медведев пригрозил Швеции и Финляндии последствиями вступления в НАТО. В случае вступления в России станет больше официально зарегистрированных противников, говорит Медведев.

Читайте также: