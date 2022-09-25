"Ничего против россиян не имеем": в МИД Испании на 7 месяц войны в Украине потрясли заявлением

Глава МИД Испании заявил, что его страна не имеет ничего против российского народа, который, к слову, активно поддерживает войну в Украине и убийства людей, и неоднократно в соцсетях призывал к еще большей жестокости в отношении мирных украинцев.

Такое заявление сделал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью La Razón.

По его словам, "это не война против россиян". Кроме того, он назвал протесты россиян против мобилизации "мужественными".

"Мы ничего не имеем против российского народа, а тем более против тех людей, которые с большим мужеством выходят на демонстрации, рискуя тюрьмой, а то и жизнью. Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена такая возможность", – сказал Альбарес и продолжил, – "Пока это вполне возможно, и поэтому мы, европейцы, вместо того, чтобы полностью лишить россиян возможности выдавать визы, оставили открытой дверь для выдачи визы тем, кто отвечает соответствующим условиям".

В то же время, он признал, что это захватническая война против Украины, против ее суверенитета и ее территориальной целостности.

" Украина никогда не представляла угрозу территориальной целостности или суверенитета России", — подчеркнул испанский министр.

К слову, ранее ряд стран, включая Бельгию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Словакию, Чехию и Эстонию приостановили выдачу виз россиянам. Некоторые страны ввели другие ограничения для граждан РФ.

Ранее мы отмечали, что самый большой аэропорт в Польше больше не будет пропускать россиян.

Напомним, в Крыму в телеэфир запустили ролик с Зеленским, где тот призывает мобилизованных сдаваться в плен.

Как сообщалось, в российском Якутске песнями и хороводами женщины протестовали против мобилизации (видео).

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