Ничего себе — сходил за водой: в оккупированной Макеевке "охотятся" на военнообязанных

Оккупанты используют кризисную ситуацию с водоснабжением, чтобы вручать повестки мужчинам для пополнения своего войска.

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области из-за отсутствия централизованного водоснабжения воду раздают в бутылках. У мужчин, желающих получить воду, проверяют отметки об учете в военкомате, а иногда вручают им повестки прямо в очереди.

Об этом сообщили на сайте Центра национального сопротивления.

Для получения воды в Макеевке оккупанты разработали строгие требования. Ее выдают только с 9 до 15 часов жителям, которые предъявляют паспорт с местной пропиской или свидетельство о рождении, если получатель — несовершеннолетний ребенок. У мужчин также проверяют наличие отметки о нахождении на учете в военкомате.

“Также зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть враг использует кризис в регионе как метод выявления мужчин для пополнения своей армии”, — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления обратился к жителям временно оккупированных территорий с призывом покинуть регион и не становиться ресурсом для оккупантов.

Напомним, Андрей Натерер из Словении создал фильм о детях-бомжах из Макеевки Донецкой области.

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