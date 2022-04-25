"Ничего святого": Ким сообщил, как оккупанты обстреливали Николаевщину на Пасху (видео)

"Ничего святого": Ким сообщил, как оккупанты обстреливали Николаевщину на Пасху (видео)

Российские армейцы обстреливали Николаевщину на Пасху.

Однако, украинские военные отбили атаку россиян на территории области и уничтожили 13 единиц техники РФ.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Враг снова обстреливал нас на Пасху. Ничего святого, как всегда, все подло... Там есть хорошие новости относительно военных. Там они (оккупанты. – Ред) пытались нападать на какие-то группы. Разгромили разгромили их (украинские. – Ред) военные .Очень прилично, навели артой (артиллерией. – Ред.)… Пошли ремонтировать 13 единиц (вражеской техники. – Ред.)", — рассказал Ким.

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Также Ким сообщил, что российские оккупанты сжигают своих же солдат, погибших во время боя. Он призвал оккупантов сдаваться, чтобы сохранить свою жизнь.

"Лучше сдавайтесь. Нам сейчас нужны пленные, чтобы менять на наших мариупольцев. Шансы, которые вас здесь убьют и сожгут — минимальные. Лучше сдавайтесь", — добавил он.