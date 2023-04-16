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"Ничего святого": оккупанты обстреляли храм в Никополе – есть раненые

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
665
Время на прочтение
1 мин
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"Ничего святого": оккупанты обстреляли храм в Никополе – есть раненые

В результате атаки россиян ранения получили два человека.

Армия России на Пасху, 16 апреля, обстреляла церковь в Никополе на Днепропетровщине, ранения получили мужчина и женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина — на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина — госпитализирована", — говорится в сообщении.

Кроме храма в Никополе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена.

Последствия обстрелов уточняются.

Напомним, в ночь на 16 апреля оккупанты из С-300 обстреляли Снигиревскую громаду в Николаевской области — погибли двое подростков.

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Дата публикации
Просмотры
665
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