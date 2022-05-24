"Ничтожно": Зеленский прокомментировал заявление РФ о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия

Что ж, после трех месяцев поиска объяснения, почему россиянам не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировали.
Сегодня из России прозвучало очередное совершенно неадекватное заявление о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия.
Что ж, после трех месяцев поиска объяснения, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировали.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 24 мая.
"Почти 30 тысяч убитых российских солдат, более 200 сбитых самолетов, тысячи потерянных российских танков, бронемашин и другой их техники. Почти полностью израсходован российский боезапас ракет. И это они хотят перекрыть ложью о том, что якобы воюют не в полную силу. Ничтожно. И придет время, когда они сами это признают", — резюмировал президент.
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины появились листовки партизан, обещающих уничтожать оккупантов так, как ранее подпольщики уничтожали нацистов.
Читайте также:
- "Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
- На Путина были покушения – Главное управление разведки Минобороны Украины
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти
- Фактически небо будет полностью закрыто от ракет РФ: новый пакет помощи США предусматривает передачу Украине ЗРК Patriot