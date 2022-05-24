"Ничтожно": Зеленский прокомментировал заявление РФ о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия

"Ничтожно": Зеленский прокомментировал заявление РФ о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия

Что ж, после трех месяцев поиска объяснения, почему россиянам не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировали.

Сегодня из России прозвучало очередное совершенно неадекватное заявление о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия.

Что ж, после трех месяцев поиска объяснения, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 24 мая.

"Почти 30 тысяч убитых российских солдат, более 200 сбитых самолетов, тысячи потерянных российских танков, бронемашин и другой их техники. Почти полностью израсходован российский боезапас ракет. И это они хотят перекрыть ложью о том, что якобы воюют не в полную силу. Ничтожно. И придет время, когда они сами это признают", — резюмировал президент.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины появились листовки партизан, обещающих уничтожать оккупантов так, как ранее подпольщики уничтожали нацистов.

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