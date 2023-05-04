Нидерланды начали переговоры относительно передачи Украине истребителей F-16

Премьер Нидерландов заявил, что нет ни одного табу на поставку Украине истребителей F-16.

Правительство Нидерландов отдает себе отчет, что украинским военным нужны современные истребители F-16 для защиты страны от российских захватчиков, поэтому ведет переговоры с европейскими партнерами для их передачи.

Глава правительства Нидерландов сравнил этот вопрос со снабжением танков Leopard, который сначала долго обсуждали, но в конце концов реализовали, сообщает " Голос Америки ".

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Гааге. Он отметил, что следует набраться терпения, чтобы получить необходимые самолеты.

"По F-16 табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией и другими партнерами для того, чтобы завершить это. Мы еще не подошли к этому. Это очень чувствительная тема", — отметил Рютте.

В свою очередь президент Украины заявил, что передача любой техники начинается с обучения личному составу ее эксплуатации. Поэтому учить украинских военных выполнять F-16 могут только те страны, которые располагают соответствующими площадками и ресурсами.

"Но это сложный вопрос, равно как и вопрос консолидации стран относительно нашего будущего в ЕС, консолидации стран относительно нашего будущего в НАТО. Мы работаем над этим. Я уверен, что мы будем иметь положительный результат, потому что у нас нет другого выхода", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие недели Соединенные Штаты начнут обучать украинские военнослужащие использовать и обслуживать танки Abrams.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение партнеров о передаче Украине истребителей F-16 будет привязано к результатам контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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