Нидерланды передадут Украине ПРО Patriot: Зеленский рассказал, сколько батарей теперь есть на вооружении ВСУ

Украина скоро получит по одной батарее Patriot от США, Германии и Нидерландов.

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит от Нидерландов одну батерею ПРО Patriot, которая считается лучшим ЗРК в мире.

Об этом украинский президент сообщил в традиционном видеообращении во вторник, 17 января.

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По его словам, теперь Украина будет иметь на вооружении для защиты от российских ракет три батереи Patriot: по одной от США, Германии и Нидерландов.

"Именно сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк! То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями для укрепления нашей ПВО", — сказал украинский лидер.

Напомним, 17 января во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что государство присоединится к американо-германской инициативе по передаче Украине ЗРК Patriot.

В конце декабря 2022 года президент США Джо Байден объявил, что передаст Украине ЗРК Patriot для защиты от российских ракет. Это произошло в рамках очередного пакета военной помощи США.

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