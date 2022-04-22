Нидерланды планируют до конца года отказаться от российского газа

Отмечается, что к зиме газохранилища будут максимально заполнены.
Нидерланды намерены до конца года отказаться от российского газа и угля.
Об этом сообщает NOS.
"До конца этого года Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и российского угля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к зиме газохранилища будут максимально заполнены.
В частности, государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) заполнит газохранилище Bergermeer на 70 процентов его мощности. Общие расходы зависят от цены на топливо и оцениваются в 623 млн. евро.
Кроме того, предполагается увеличение импорта сжиженного природного газа. Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене.
Относительно угля его импорт странами Европейского Союза закончится 11 августа. Это предусмотрено в пятом пакете санкций ЕС. Постепенное прекращение закупки российской нефти все еще должно быть организовано в контексте ЕС, говорится в публикации.
Напомним, в шестом пакете санкций Евросоюза против страны-агрессора России планируется нефтяное эмбарго.
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