Нидерланды планируют до конца года отказаться от российского газа

Нидерланды планируют до конца года отказаться от российского газа

Отмечается, что к зиме газохранилища будут максимально заполнены.

Нидерланды намерены до конца года отказаться от российского газа и угля.

Об этом сообщает NOS.

"До конца этого года Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и российского угля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к зиме газохранилища будут максимально заполнены.

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В частности, государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) заполнит газохранилище Bergermeer на 70 процентов его мощности. Общие расходы зависят от цены на топливо и оцениваются в 623 млн. евро.

Кроме того, предполагается увеличение импорта сжиженного природного газа. Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене.

Относительно угля его импорт странами Европейского Союза закончится 11 августа. Это предусмотрено в пятом пакете санкций ЕС. Постепенное прекращение закупки российской нефти все еще должно быть организовано в контексте ЕС, говорится в публикации.

Напомним, в шестом пакете санкций Евросоюза против страны-агрессора России планируется нефтяное эмбарго.

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