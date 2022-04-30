Нидерланды расцвели цветами украинского флага: на полях появились гектары сине-желтых цветов

Флористы даже умудрились обмануть генетику и создали цветы, противоречащие природе.

В поддержку Украины местная компания вырастила одноименные тюльпаны, а в самом большом парке страны лужайки с солнечными и небесными цветами стали самыми популярными фотозонами, говорится в ТСН.

Поля вокруг Амстердама – откуда разъезжаются по планете три четверти тюльпанов мира, теперь и в сине-желтых цветах. Посетители не скрывают, что согласны с такой поддержкой Украины. «Мы постоянно думаем об Украине – и очень за вас переживаем. Пожалуйста, продолжайте сражаться», — говорят посетители.

Самый большой ботанический сад Нидерландов – семь миллионов луковиц, которые цветут сейчас, здесь высадили еще осенью. Но будто уже тогда чувствовали – Украине понадобится поддержка, такого количества синего и желтого здешние поля еще не видели. Клумбы, словно стелющиеся, в Кекенхофе называют реками — голубые ручьи с желтыми берегами этого года – тренд сезона. Синие родственницы спаржи, которые чаще называют гиацинтами, распустились одними из первых. Здесь таких семьдесят тысяч.

Достичь такого же эффекта не с гиацинтами и нарциссами, а с тюльпанами невозможно. Красный, фиолетовый – сколько угодно, но синий цвет у ДНК тюльпана – отсутствует.

Но в офисе Питера цветы нарушают правила генетики – желто-голубые одновременно. Сорт под названием Украина можно снять только в вазах – не на полях. «В природе эти цветки были белыми. А дальше мы сделали фокус – увидеть процесс невозможно, мы держим его в секрете – это магия», — говорит мужчина.

Напоенные цветной водой тюльпаны стали звездами благотворительного аукциона, который нидерландские цветоводы провели в поддержку Украины. Питер говорит, теперь его постоянно спрашивают луковицы нового сорта. Но здесь уже дело за генетиками, чтобы когда-то такие поля зацвели сине-желтым.

Нидерланды расцвели цветами украинского флага

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