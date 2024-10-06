Нидерланды сообщили, когда в Украину прибудет еще 24 истребителя F-16

Нидерланды передали украинским Вооруженным силам первую партию из 24 обещанных современных истребителей F-16.

Об этом в сети Х сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"Я впервые могу официально объявить, что первые нидерландские F-16 поступили в Украину. Остальные 24 самолета появятся в ближайшие месяцы", — сообщил нидерландский министр.

По его словам, эти истребители срочно нужны. В частности, в этом он убедился во время поездки в Харьков.

"В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы авиации", — подчеркнул он.

Напомним, США могут предоставить Украине уникальные авиабомбы для F-16. Крылатая авиационная бомба Joint Standoff Weapon находятся на вооружении ВВС и ВМС Соединенных Штатов, а также некоторых союзников. они способны поражать цели на расстоянии более 70 миль — это 112,6 км с возможностью применения 225 кг унитарной или с кассетной боевой частью.

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