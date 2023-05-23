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Нидерланды в скором времени начнут обучение украинских пилотов на F-16

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Нидерланды в скором времени начнут обучение украинских пилотов на F-16

В Минобороны Нидерландов заявили о помощи Украине в обучении пилотов / Фото: Википедия

Государство сотрудничает по этому вопросу с Данией, Норвегией и Бельгией.

Нидерланды планируют в скором времени приступить к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хоэкстра, передает служба новостей RTL Nieuws.

Он пока не назвал дату и точные сроки начала учений. Министр заявил, что не будет "указывать день, неделю или месяц" старта подготовки украинских воинов, чтобы не нарушать сотрудничество преждевременными заявлениями.

В США ранее сообщили, что учения пилотов должно состояться на территории Европы. Хоэкстра точно не сказал, будут ли они проходить именно в Нидерландах, но отметил, что государство сотрудничает в этом вопросе с Данией, Норвегией и Бельгией.

Напомним, президент США Джо Байден на саммите G7 заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия союзников по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе и F-16.

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