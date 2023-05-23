Нидерланды в скором времени начнут обучение украинских пилотов на F-16

Государство сотрудничает по этому вопросу с Данией, Норвегией и Бельгией.

Нидерланды планируют в скором времени приступить к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хоэкстра, передает служба новостей RTL Nieuws.

Он пока не назвал дату и точные сроки начала учений. Министр заявил, что не будет "указывать день, неделю или месяц" старта подготовки украинских воинов, чтобы не нарушать сотрудничество преждевременными заявлениями.

В США ранее сообщили, что учения пилотов должно состояться на территории Европы. Хоэкстра точно не сказал, будут ли они проходить именно в Нидерландах, но отметил, что государство сотрудничает в этом вопросе с Данией, Норвегией и Бельгией.

Напомним, президент США Джо Байден на саммите G7 заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия союзников по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в том числе и F-16.