Нидерланды выдворили 17 российских дипломатов за шпионаж

Посла России в Нидерландах вызвали в МИД, чтобы уведомить его о решении.

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов.

По данным спецслужб, на самом деле они были шпионами. Посла России в Нидерландах вызвали сегодня днем, чтобы уведомить его о решении, сообщили в МИД.

Об этом сообщает телеканал NOS.

Дипломаты, подозреваемые в шпионаже, должны покинуть страну в течение двух недель.

"У этих людей написан дипломат на визитной карточке, когда они действительно делают что-то совсем другое. Мы приняли это решение ради безопасности Нидерландов", – заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра.

Высылка также была согласована с другими странами, ранее высылавшими российских дипломатов, такими как США, Польша и Болгария.

Всего в Нидерландах аккредитовано 75 российских дипломатов. Теперь в стране остались 58 представителей.

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