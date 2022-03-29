Нидерланды выдворили 17 российских дипломатов за шпионаж

Посла России в Нидерландах вызвали в МИД, чтобы уведомить его о решении.
Нидерланды высылают 17 российских дипломатов.
По данным спецслужб, на самом деле они были шпионами. Посла России в Нидерландах вызвали сегодня днем, чтобы уведомить его о решении, сообщили в МИД.
Об этом сообщает телеканал NOS.
Дипломаты, подозреваемые в шпионаже, должны покинуть страну в течение двух недель.
"У этих людей написан дипломат на визитной карточке, когда они действительно делают что-то совсем другое. Мы приняли это решение ради безопасности Нидерландов", – заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра.
Высылка также была согласована с другими странами, ранее высылавшими российских дипломатов, такими как США, Польша и Болгария.
Всего в Нидерландах аккредитовано 75 российских дипломатов. Теперь в стране остались 58 представителей.
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