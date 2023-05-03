Никак не успокоятся: Gulagu.net продолжает уверять в подлинности "инсайда" о ядерном оружии

В Gulagu.net заявили, что их источник якобы "рисковал жизнью", чтобы передать эту информацию.

Российская правозащитная организация Gulagu.net продолжает "разгонять" ИПСО (информационно-психологическая операция) о вероятности ядерного удара по территории Украины.

После того, как в Украине усомнились в достоверности инсайдов организации и забросили ее лидеру Владимиру Осечкину, что он подыгрывает Кремлю, в Gulagu.net заявили, что их источник якобы "рисковал жизнью", чтобы передать эту информацию.

"Важно понимать, что источник из дальней авиации рискует жизнью, а именно рискует поехать на пожизненное лишение свободы. И это не хайп и не прикол, сегодня все очень серьезно и неизвестно, чем это закончится. Не об обезьяне с гранатой, мы все имеем дело (точнее противодействуем) с диктатором с ядерным оружием. И в случае принятия им решения о применении ЯО мы надеемся, что этот преступный приказ летчики и специалисты наземных служб ВКС выполнять не станут", — говорится в сообщении.

Напомним, что в России издания, которые считают оппозиционными к путинскому режиму, разгоняют слухи о ракетном ударе по Киеву этой ночью с применением ядерного оружия.

Такие слухи последовали в ответ на мощные взрывы беспилотника над Кремлем, которые произошли ночью на 3 мая.

Ранее применением ядерного оружия в ответ на "атаку дронов" по Москве угрожал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Военный преступник Гиркин также призвал Путина "уничтожить Украину".

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте в Москве и почему он выгоден именно России.