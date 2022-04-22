"Никакие "ХНР" не пройдут": Зеленский обратился к жителям юга Украины

Украинский президент призвал жителей оккупированных территорий не заполнять никаких анкет, которые раздают захватчики.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей южных регионов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – очень внимательно относиться к тому, какую информацию они дают о себе российским оккупантам.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.

"Если они [оккупанты] просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-нибудь ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Не для того чтобы просто "переписать" людей, живущих на определенной территории, как они говорят. Нет. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь”, — предупредил Зеленский.

По его словам, оккупанты пытаются сфальсифицировать так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы. Поэтому украинский лидер призвал проявить осмотрительность и не ставить свои подписи под сомнительными документами.

"Хочу сразу сказать — никакие "ХНР" не пройдут", — заверил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 57-го дня войны

Напомним, в Херсонской области российские военные начали активнее готовиться к фейковому референдуму по созданию "ХНР". Оккупанты назначили новую дату его проведения — 27 апреля.

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