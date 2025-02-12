Никакие переговоры не заставят Путина отказаться от захвата Украины — Foreign Policy

В издании считают, что сейчас ситуация выглядит как в 2014-м.

Серия небольших, постепенных соглашений с Россией — это путь к мирным переговорам, которые не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямства главы Кремля Владимира Путина.

Об этом говорится в материале Foreign Policy.

Авторы считают, что полномасштабная война в Украине, которая длится почти три года, несмотря на огромные потери с обеих сторон, закончится успешными мирными переговорами. В частности, они вряд ли приведут к полному завершению боевых действий.

В 2014 году партнеры Украины рассчитывали на то, что войны с Россией удастся избежать, о чем свидетельствуют пресловутые " Минские соглашения ". Они привели к тому, что Путин решил вторгнуться в Украину в 2022 году.

"Россия остается политически стабильной и военно-ожесточенной, несмотря на признаки экономических трудностей и военной усталости", — говорится в материале.

Поэтому президент США Дональд Трамп, который обещал как можно скорее закончить войну в Украине, сталкивается с целым рядом проблем. Одна из них состоит в том, что Киев не обязательно будет выполнять его приказы, поскольку у Украины есть свои вооруженные силы, своя оборонная промышленность и помощь европейских стран.

Однако главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия, считают в издании.

"Путину удалось затянуть войну дольше, чем кто-то ожидал. Тот факт, что РФ удалось выжить в таких обстоятельствах, убедил его в том, что вторжение в Украину имеет смысл", — говорится в материале.

Там отметили, что американским переговорщикам следует учесть, что решение Путина вторгнуться в Украину в 2022 году все же ослабило Россию. Это признает и русская элита.

"Путину не удастся завоевать Украину. Она все еще контролирует около 80% своей территории, несмотря на то, что РФ продолжает захватывать украинские земли. Украина ослабла из-за войны, но у нее нет никаких причин и желания сдаваться, подчеркнули в издании. Украинским политическим и социальным структурам удалось выдержать невероятное давление", — считают авторы.

Они пишут, что никакие переговоры не заставят Путина отказаться от своих целей по захвату Украины. Поэтому, заявляют в Foreign Policy, переговоры должны иметь более скромную цель — снизить интенсивность боевых действий. Для этого США нужно оказывать давление на Россию.

Напомним, ранее уже говорилось, что по словам президента США Дональда Трампа, Украина по сути согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов.

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