Пока нет оснований для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил лидер германской СДПГ Ларс Клингбайль, передает DPA.

"Я сам не верю, что с Владимиром Путиным можно сесть за стол переговоров", – заявил он.

Лидер СДПГ добавил, что решение должны принять сами украинцы.

В то же время, Клингбайль защитил от резкой критики заявления о замораживании войны в Украине.

"И я могу сказать, что есть такое желание и такая необходимость. И я думаю, что мы можем выдержать эти дебаты, и мы можем их провести", – подчеркнул он, добавив, что нет никакого противоречия в том, чтобы говорить о поставках оружия и дипломатии одновременно.

Лидер СДПГ также заявил, что немецкая поддержка Украины остается постоянной и стойкой.

"Конечно, не будет ситуации, когда Федеральная канцелярия, Елисейский дворец или Белый дом будут думать о территориях в Украине", — подчеркнул Клингбайль.

Напомним, авторитетное западное издание Politico назвало истинную причину, почему Германия до сих пор не передала Украине дальнобойные ракеты, в которых так нуждаются ВСУ. Решение блокирует именно германский канцлер, и его мнение даже не изменило громкая критика союзников.

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