Никаких договоренностей нет: Верещук прокомментировала заявления РФ о гуманитарных коридорах с "Азовстали"

Российские оккупанты солгали о том, что они во вторник, 25 апреля, организовали гуманитарные коридоры из окруженной РФ "Азовстали" в Мариуполе.

Украина пытается привлечь ООН для спасения гражданских жителей.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали". Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до того не срывали гуманитарные коридоры. Я знаю, что говорю, потому что по поручению президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацию гуманитарных коридоров. Важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, и потому, собственно, и не гуманитарный коридор", — подчеркнула Верещук.

Министр добавила, что украинские власти обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц.

"В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста. Надеемся на результативность переговоров Генерального секретаря ООН с российскими представителями", – сказала Верещук.

Ранее минобороны государства-оккупанта заявили, что якобы разрешили гуманитарный коридор из "Азовстали".

Напомним, российские хакеры атакуют простых украинцев все больше, чтобы получить доступ к их учетным данным и публиковать фейковые сообщения.

Также противник, несмотря на заявления военно-политического руководства, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны украинских войск на заводе "Азовсталь". Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали".

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