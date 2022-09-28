"Никаких компромиссов с РФ не может быть" — Зеленский подчеркнул, что Украина вернет все свои территории

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои земли, захваченные Россией.

Об этом глава государства сказал во время выступления перед студентами и преподавателями Гарварда.

"Никаких компромиссов по этому вопросу не может быть. Иначе Россия снова будет возвращаться к оккупации", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также рассказал, какой видит победу Украины.

"Возвращение всех наших границ. Возвращение наших земель. И это не только потому, что это наша земля, и это справедливо и честно. А это потому, что если не будет понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась, что вот он мир... если не будет этого момента, а что-то будет всегда под вопросом, – эта часть недеоккупирована, а эта часть в каком-то компромиссе, – то, поверьте мне, если еще кто-то сомневается, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", — заявил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что "справедливость начинается с возвращения своей земли, своей родины".

Напомним, Зеленский заявил, что признание псевдореферендумов будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить.

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